Baltika jätkab rallit

Eilsed uudised kergitasid tublisti Baltika aktsiat. Tõusu jagub ka tänaseks.

Baltika juht Meelis Milder Foto: Liis Treimann

Lõunaks tõusis Baltika aktsia 19%. Tehinguid oli temaga tehtud 90, kokku enam kui 36 000 euro ulatuses ning väärtpaber kaupleb 0,17 euro tasemel. Eile tõusis aktsia 22%.

Viimastel päevadel on rõivakontsernist olulisi uudiseid tulnud. Eile teatas Baltika, et lõpetab Eestis rõivatootmise, ning kontserni pikaaegne juht Meelis Milder andis mõista, et plaanib pärast reformikava tagasi astuda. Reedel avaldas Baltika uue finantseerimiskava.