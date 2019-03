Börs võttis Baltika aktsia vaatluse alla

Kuna Baltika omakapital ei vasta äriseadustikus sätestatud nõuetele, võttis Tallinna börs aktsia vaatluse alla.

Baltika Grupp Foto: Liis Treimann

Aktsiale on börsisüsteemis lisatud vaatlusmärge. Tavaliselt lisab börs vaatlusmärke investori jaoks probleemse ettevõtte väärtpaberile.

Baltika on juba teatanud, et plaanib muutusi aktsiakapitalis, et summa seadusega vastavusse viia. Baltika aktsia on täna börsil langenud 18%, 0,135 euro tasemele. Aktsia käive ulatus enam kui 21 000 euroni, mis tegi temast Tallinna börsi täna populaarsuselt teise aktsia Kaubamaja järel.