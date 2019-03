USA aktsiaturg tegi suurima languse alates jaanuari algusest

Maaklerid New Yorgi börsil. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP/Scanpix

Aktsiaturg reedel langes, kui majanduse jahtumisele viitavad makromajanduslikud näitajad ning Föderaalreservi majanduskasvu prognoosi allapoole toomine pani investorid muretsema.

USA laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 tegi suurima ühepäevase languse alates 3. jaanuarist, kui kukkus 1,9% 2800,71 punktile, Nasdaqi indeks langes 2,5% 7642,67 punktile ning Dow Jonesi tööstuskeskmine indeks langes 1,8% 25502 punktile.

Euroopast tuli majanduse jahtumisele viitavad indikaatorid, kui IHS Markiti küsitlustulemused näitasid, et Saksamaa tootmisaktiivsuse indeks langes viimase kuue aasta madalaimale tasemele. Kogu eurotsooni ettevõtete tootmisaktiivsuse indeks langes madalaimale tasemele alates 2013. aasta aprillist.

See tõi kaasa võlakirjahindade tõusu, nii et Saksamaa valitsuse 10-aastase võlakirja tulumäär läks mõneks ajaks alla 0% taseme.

“Palju muresid on liikvel ning need mured jätkavad kuhjumist,” ütles Spartan Capital Securities’i turuanalüütik Peter Cardillo CNBC-le. “Majanduslanguse kartus kasvab. Selle tulemusena on meil turg, mis mõtleb järele optimismi osas, mis turul oli hindadesse sisse arvestatud.”

USA-s seedisid investorid veel Föderaalreservi kolmapäeval välja antud uut majanduskasvu ja inflatsiooniprognoosi, mille kohaselt ootavad investorid, et Föderaalreserv enam intressimäärasid ei tõsta, vaid hakkavad neid 2020. aasta lõpust hoopis langetama. See viis USA riigivõlakirjade tulumäära kõvera ka ümberpööratud kujule, mis tähendab seda, et pikaajaliste võlakirjade tulumäärad on lühemaajaliste võlakirjade tulumääradest madalamal tasemel.

Bloombergi andmete põhjal on USA valitsuse 6-kuulise tähtajaga võlakirjade tulumäär 2,46% ning 10-aastase tähtajaga võlakirjade tulumäär on 2,44%. Föderaalreservi baasintressimäär on praegu vahemikus 2,25 - 2,5%.

Võlakirjade tulumäärakõver oli viimati ümberpööratud kujul 2007. aastal ning Reutersi sõnul on ümberpööratud tulumäära kõver alati viidanud 15 - 24 kuu pärast algavale majanduslangusele.

Sellest tingituna langesid oluliselt pangaaktsiad, kui Citigroup langes 4,6%, Bank of America 4,2% ning JP Morgan, Wells Fargo ja Goldman Sachs langesid kõik ligikaudu 3%.

“Ärge kaotage silmist asjaolu, et meil oli viimaste nädalate vältel kena tõus,” ütles TD Ameritrade’i turustrateeg JJ Kinahan CNBC-le. “Täna ei ole küll suurepärane päev, kuid pärast ühte-kahte tugevat nädalat on väike allamüük tavapärane,” lisas Kinahan.

Nike’i aktsia, mis langes kõrgenenud ootuste ohvriks, langes täna 6,6%, kui üle ootuste hea kolmanda kvartali kasuminumber ei suutnud tasandada oodatust nõrgemast Põhja-Ameerika müügikäibest tulnud pettumust.