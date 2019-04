Börs: edusammud Hiinas tõid tõusu

New Yorgi börs (NYSE) Foto: EPA

Aktsiaturud kerkisid kolmapäeval suuresti tänu USA-Hiina kaubanduskõnelustega seotud optimismile.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,15%, 26 2018 punktile. Nasdaq Composite suurenes 0,6%, 7896 punktini. S&P 50 kasvas 0,21%, 2873 punkti tasemeni.

Aktsiaturgudele andis hoogu Financial Timesi uudis, milles tsiteeriti USA kaubanduskoja välisasjade asejuhti Myron Brilliantit, kelle väitel on Hiinaga sõlmitav lepe "90% ulatuses valmis". Lootust andis ka Valge Maja kaubandusnõuniku Larry Kudlow teisipäevane sõnavõtt, mis andis aimu, et Peking on viimaks valmis võtma arutlusele konfliktsed teemad nagu intellektuaalomandi kaitse ja küberrünnakud.

Optimism kaubandussuhete vallas tegi enim rõõmu kiibitootjatele, mis teenivad Hiinas märkimisväärse osa oma käibest. Sektori näitaja Philadelphia Semiconductor Index kerkis 2,27%, rekordilise 1464 punktini. Tõsi, AMD (+8,49%), Nvidia (+3,1%) ja Inteli (+2,06%) puhul mängis kolmapäeval rolli ka uue vaatleja, Nomura Instineti antud ostusoovitus.

Erinevalt paljulubavatest kaubanduskõnelustest pakuvad USA sisemajanduslikud signaalid vähem põhjust rõõmustamiseks: riigi erasektori töötajate hulk suurenes märtsis 129 tuhande võrra, kuigi oodatud oli 165 tuhande suurust tulemust. Tegemist on madalaima näitajaga alates 2017. aasta septembrist.

Üksikaktsiatest torkas sedapuhku silma toidukomplektide müüja Blue Apron (+7,3%), mis vahetas välja oma tegevjuhi Bradley Dickersoni ning seadis ametisse e-poe Etsy tegevdirektori Linda Kozlowski.

Lennukitootja Boeingu (-1,54%) aktsia hinna taastumisele seadis kolmapäeval takistuse varahaldusfirma Baird analüütik, kelle hinnangul on ettevõte peagi sunnitud oma kasumiprognoose tarnenumbrite vähenemise tõttu "märkimisväärselt" langetama. Põhjus võib Bairdi väitel peituda just Boeingu 737 Max masinatele pärast Indoneesias toimunud õnnetust kehtestatud lennukeelus.