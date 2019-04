UniCredit proovib Commerzbanki osta

UniCredit on valmis esitama Commerzbanki eest mitme miljardi euro suurust pakkumist, kui Deutsche Banki läbirääkimised viimase ülevõtmiseks peaksid liiva jooksma.

UniCredit Foto: Reuters/Scanpix

Täpsemalt on UniCrediti plaan omandada 9 miljardi euro suurune osa Commerzbankist ning liita see oma tütarpanga HypoVereinsbankiga. Ühendatud pank jääks tegutsema Saksamaa territooriumil. "Sakslastele oleks see hea uudis, tegemist võiks olla seal riigis tšempioniga," öeldi UniCreditist.