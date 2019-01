Itaalia ostab kriisis panga halvad laenud

Carige viivislaenud võivad ikkagi lõppeda riigile kuuluva ettevõtte bilansis. Foto: Scanpix

Üleeile Euroopa Keskpanga ajutise juhtimise alla võetud Itaalia Carige panga viivislaenud lähevad suures osas Itaalia riigile, kirjutab päevaleht Il Messaggero.

Riigile kuuluv finantsasutus Sga, mille põhitegevuseks ongi halbade laenude kokkuostmine, valmistub kapitalinõuetele mitte vastava Carige bilanssi päästma ja kavatseb osta suurema osa kommertspanga 3,7 miljardi euro suurusest viivises või allahinnatud laenude portfellist. Eesmärk on langetada viivises laenudega seotud riskide osakaal 22 protsendilt 10 protsendile.

Läbirääkimised rahandusministeeriumi alluvuses oleva Sga ja viivislaenude ja Genova panga Carige vahel on lehe andmetel käinud pühadest saadik. Sga rahastamiseks kasutatakse turult võetud laene ja varem ostetud viivislaenudest saadud tulusid.

Samal ajal otsitakse raskustesse sattunud pangale jätkuvalt lahendusi, muu hulgas on kavas Carige 320 miljoni eurose võlakirja konverteerimine osaluseks Cariges, mis on Itaalia pankadele kuuluva pankadevahelise hoiuste tagamise fondi (FITD) omanduses. Lisaks on plaanis vähemalt kahe kontserni kuuluva tütarpanga Banca Cesare Ponti ja Banca Monte di Lucca müük.

Need sammud on vajalikud, et teha Carigest müügikõlblik vara. Samal eesmärgil töötavadki Euroopa Keskpanga määratud ajutised juhid, kelle tegevuse pikkuseks on Il Messaggero käsutusse sattunud kirja järgi kolm kuud, mida on võimalik hiljem sama palju pikendada.

Keskpanga soovitus on lehe andmetel konverteerida pangasüsteemi valduses olevatest võlakirjadest 200 miljoni jagu aktsiateks, mis tähendaks, et Carige kuuluks 49,9 protsendi ulatuses teistele pankadele, ja otsida seejärel pangale uus omanik. Allikate sõnul on seda pakutud näiteks Itaalia suurpangale Unicredit, mis siiani ei ole mõttega kaasa läinud.

Poliitiline risk jääb

Ebaselge on praegu see, kuidas praeguse valitsuse valijad võivad suhtuda kavasse halvad laenud Carigest riigi kontole võtta. Väljaanne Politico kirjutas, et Euroopa Keskpanga otsus võtta probleemsed pangad esimest korda otse oma juhtimise alla on hingetõmbehetk valitsuskoalitsiooni 5 Tähe Liikumisele ja Liigale.

Mõlemad parteid olid valimiste ajal finantssektori suhtes kriitilised. Halbade laenude ülevõtmine on neile poliitiline risk valijate toetuse mõttes. Panga pankrotti laskmine aga on risk riigi pangandussektori suhtes.