Donald Trump manööverdab Föderaalreservi juhtkonnas

USA president Donald Trump teatas, et nimetab endise vabariiklaste presidendikandidaadi Herman Caini Föderaalreservi juhatusse. See tuleb halva üllatusena mitmetele analüütikutele.

Makroökonomist Mark Gertler ütles, et Donald Trumpi (fotol) nimetatud kandidaadid ei ole kuigi head. Foto: EPA

„Ma soovitasin selle koha peale Herman Caini, ta on uskumatu mees,“ teatas Trump eile ovaalkabinetist. „Ma arvan, et ta saab väga hästi hakkama, ta on väga hea mees.“