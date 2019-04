Nõrganärvilised ärgu Teslasse investeerigu

Tesla tarnete 30% vähenemine esimeses kvartalis ja aktsia hinna langus on toonud taas päevakorda teema Tesla jätkusuutlikkusest. Kui aga laiemalt vaadata, siis paistab ees hoopis hiilgav tulevik.

Tesla Model 3 võttis ühe kuuga üle Euroopa elektriautode müügi liidripositsiooni. Foto: AP / Scanpix

Eile saabus teade, et Tesla pole suutnud aasta esimeses kvartalis tellitud autode koguseid tellijatele tarnida, mispeale võttis Tesla aktsia suuna allapoole, kukkudes 9%. Autotootja põhjendas seda transpordiprobleemidega, sealjuures oli 10 600 autot märtsi lõpus veel teel oma Euroopa ja Hiina uute omanike poole. Tesla on mitmes varasemas teates hoiatanud esimese kvartali majandustulemuste lahjenemise eest, milles lisaks tarneprobleemidele mängivad rolli ka ajutised tagasilöögid koondamiste näol tootmise efektiivsemaks muutmisel. Ettevõte tootis ka vähem sõidukeid kui neljandas kvartalis. Jaanuaris ütles Tesla, et ei võta enam tellimusi oma 75 kWh Model S ja X versioonidele. Kui vaadata aga 2018. aasta esimest ja teist kvartalit, siis seal on kohaletoimetatud autode koguarv veel väiksem.