Leedu rõivafirma Apranga vähendab dividendi

Moekaupade jaemüügiga tegeleva Apranga juhtkond otsustas teha aktsionäridele ettepaneku maksta 2018. aasta eest dividendi 13 senti aktsia kohta, teatas rõivafirma börsiteates.

Apranga pood Kristiine keskuses. Foto: Andres Haabu

Eelmise aasta 7,7 miljonilise kasumiga lõpetanud Apranga otsustas maksta dividendi 13 senti aktsia kohta, mis on veerandi võrra väihem kui aasta varem. Mullu maksti dividendi 17 senti. Praeguse aktsia hinna (1,74 eurot) juures on dividenditootlus 7 protsenti. Firma aktsia on aasta algusest kallinenud 8,13%. Aktsionäride iga-aastane koosolek toimub 30. aprillil.