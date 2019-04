Bank of America plaanib miinimumpalga tõsta 20 dollarile tunnist

Mees peatumas Bank of America ATM-i juures 2014. aasta veebruaris. Foto: Scanpix/ AFP PHOTO / Karen BLEIER

USA suurpank Bank of America teatas teisipäeval, et plaanib 2021. aastaks tõsta minimaalse tunnipalga 20 dollari peale, vahendab Reuters.

Käesoleva aasta 1. mail tõuseb tunnipalga miinimum 2 dollari võrra 17 dollarile, teatas pank.

Bank of America liitub teiste Wall Streeti pankadega, mis on tõstnud tunnipalkasid USA presidedi Donald Trumpi poolt ettevõtete maksumäärade vähendamise sammu järel 2017. aastal.

JPMorgan Chase & Co on tõstnud tunnipalkasid 15 - 18 dollari vahemikku, et viia maksudest saadud tulu töötajateni.

Bank of America kergitas miinimumpalga 15 dollari peale tunnist kaks aastat tagasi. Panga poolt makstud tunnitasu on alates 2010. aastast tõusnud 4 dollarit.