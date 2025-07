Tagasi 03.07.25, 13:14 Reformierakondlane Toomas Kruusimägi: mina ei tea, et selline lõpp oleks planeeritud Aasta tagasi Tallinna linnavolikogu juhtima asunud Reformierakonna liige Toomas Kruusimägi ütleb saates “Poliitikute töölaud”, et tema plaan oli tööle asudes koalitsiooniga sügiseste valimisteni vastu pidada.

Toomas Kruusimägi eelmisel nädalal kui Reformierakond teatas, et lõpetab koostöö praeguses linnakoalitsioonis.

Foto: Liis Treimann

“Kogenumad poliitikud ütlesid siis, et see on liiga optimistlik vaade,” ütleb Kruusimägi nüüd ja lisab et samas on päris hästi läinud selles mõttes, et koalitsiooni õnnestus koos hoida peaaegu lõpuni.