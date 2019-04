Tesco kasum paisus hoolimata turu ebakindlusest

Tesco pood Londonis Foto: EPA

Briti suurim poekett Tesco kasvatas lõppenud finantsaastal tublisti kasumit, kuigi juhtkonna hinnangul on riske palju ja turu olukord ebakindel, vahendas BBC.

Grupp teenis 63,9 miljardi naelsterlingi suuruse käibe juures kaheteistkümne kuuga 1,67 miljardit naela ehk ligikaudu 1,94 eurot maksueelset kasumit. Varasema aastaga võrreldes kasvas käive 11% ja kasum 28%.

Hulga parem tulemus oli suuresti tingitud ettevõtte jätkuvast ümberstruktureerimise kavast, mis sai alguse nelja aasta eest, mil Tesco etteotsa saabus pragune tegevjuht Dave Lewis. Tänavu jaanuaris sulges kontsern kärbete raames üheksakümne poe värske toidu letid, kaotades seeläbi 9000 töökohta. Ettevõtte eesmärk on kahandada kulusid aastas 1,5 miljardi naela võrra.

Saksa odavpoodide Aldi ja Lidliga toime tulemiseks avas Tesco mullu septembris uue keti Jack's, mille all tegutseb praegu üheksa kauplust üle Ühendkuningriigi. 2017. aastal omandas kontsern hulgimüüja Bookeri.

Brexitiga seoses märkis Lewis, et Tesco on kasvatanud oma mitteriknevate toiduainete (nt purgitoitude) varusid juhuks, kui Ühendkuningriik peaks Euroopa Liidust ilma leppeta väljuma, kuid lisas samas, et klientide ostukäitumises siiski seni märgatavat muutust toimunud pole.

Lisaks tulemuste avalikustamisele kuulutas Tesco välja ka oma 2018/2019 finantsaasta viimase dividendi, 4,1 naela aktsia kohta. Kaheteistkümne kuu kokkuvõttes jõuab investoritele jaotatav summa seega 5,77 naelani. Tesco Londoni börsil noteeritud aktsia kallines nädala keskel 3,59%, 242,3 naelani.