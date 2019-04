Börs: keskpangad ei üllatanud

New Yorgi börs Foto: Reuters/Scanpix

Kolmapäeval ei toonud inflatsiooninäitajad ja Föderaalreservi kohtumise protokoll Wall Streetil kaasa kuigi suurt liikumist, keskenduti pigem tehnoloogia- ja energiasektorile.

Dow Jonesi tööstuskeskmine nihkus 0,03% kõrgemale, 26 157 punktini. Nasdaq Composite kerkis 0,69%, 7964 punkti tasemeni. S&P 500 tõusis 0,35%, 2888 punktini.

USA Föderaalreservi Avatud Turu komitee märtsikuise kohtumise kolmapäeval avaldatud protokoll börsidele üllatusi ei toonud: osalejate hinnangul on riigi tööjõuturg tugevas seisus, kuid teisalt aeglustus majandusaktiivsus neljandas kvartalis, mistõttu peab keskpank olema “jätkuvalt kannatlik”. Teisisõnu peab enamik komitee liikmeid õigeks jätta intressimäärad selle aasta lõpuni muutmata. Föderaalreservi arvamust toetas ka värske tarbijahinnaindeks, mille kohaselt kasvasid baaskaupade (v.a. toidu ja energia) hinnad märtsis 13 kuu pikaldaseimas tempos – 2%.

Samal päeval saabusid turgudele ootuspärased otsused ka Frankfurdist, kus Euroopa Keskpank andis teada, et asutuse laenu- ja hoiumarginaalid jäävad püsima senisele 0,25% ja -0,4% tasemele. Majanduslanguse oht eurotsoonis on sellegipoolest ikka madal, leidis EKP juht Mario Draghi pressikonverentsil. Euroopa suurfirmade koondindeks STOXX Europe 600 suurenes keskpanga teate järel 0,26%, kuid tõusu pärssis Valge Maja teisipäevane ähvardus määrata tariifid piirkonnas valminud toodetele. Ülimadalate intresside jätkumine kahjustas taaskord aga Euroopa pankasid, kuna see seab piiri ka finantsettevõtete laenuprotsentidele: langejate seas olid Hispaania Caixabank (-2,38%) ja Bankia (-1,9%), itaallaste UniCredit (-0,92%), Prantsuse BNP Paribas (-0,85%) jpt.

Wall Streeti energeetikasektorile (+0,42%) andis jõudu nafta kallinemine, mis oli tingitud USA bensiinivarude ootamatult suurest kahanemisest, OPECi kärbetest ning Liibüa ja Alžeeria tootmisraskustest. Ühendriikide naftasegu WTI futuurid tõusid 0,98% ehk 63 senti, jõudes 64,6 dollarini barreli eest. Juhtiv naftanäitaja, Põhjamere Brent kerkis 1,59%, 1,12 dollari võrra, 71,7 dollari tasemeni.

USA üksikaktsiatest pälvis kolmapäeval positiivset tähelepanu lennufirma Delta Air Lines (+1,6%), mis liugles esimeses kvartalis üle analüütikute prognoosidest, teenides kolme kuu jooksul 0,96 dollarit kohandatud kasumit aktsia kohta, kuigi ennustatud oli 0,9 dollari suurust tulemust. Ettevõtte käive möödunud kvartalis oli 10,47 miljardit dollarit – 50 miljonit dollarit enam kui analüütikud olid oodanud. Sel aastal ja ka järgmistel loodab Delta kasvatada tulu tänu ettevõtte äsja pikendatud lepingule kaardifirma American Expressiga, mille raames pakutakse klientidele lennuboonustega seotud krediitkaarte.

Oma esimeses aruandes pärast märtsikuist IPOt rõõmustas rõivafirma Levi Strauss (+3,98%) investoreid 37 dollarisendi suuruse aktsiakasumi ja 1,44 miljardi dollarise käibega. Mullu teenis eelkõige teksade tootmise poolest tuntud ettevõte 1,34 miljardi dollarini ulatuvast tulust hoolimata veel 5 senti kahjumit aktsia kohta.