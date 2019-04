Mainor Ülemiste on börsile minekuks valmis

Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak Ülemiste kvartalis. „Tahame, et peagi saaks sealt trammiga Koplisse, lennukiga Londonisse või rongiga Berliini." Foto: Liis Treimann

Vaadates Ülemiste City rahakaasamisvoore, ollakse arenguetapis, kust peagi võib jõuda ka börsile, rääkis Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak Pärnu finantskonverentsil.

Nõlvak ütles, et ettevõtete rahastamistsükkel algab omavahenditest, millele võib järgneda tänapäeval omavahendite kaasamine ühisrahastuse või äriinglite kaudu. „Siis tulevad juba pangalaenud ning võimalikud kapitalikaasamised investorite näol,“ kirjeldas ta ettevõtte rahastamistsüklit. „Seejärel on võimalik mõelda võlakirjaemissioonile ning sealt edasi First Northile ja põhimõtteliselt võibki börsile välja jõuda,“ sõnas Mainor Ülemiste juhatuse esimees.