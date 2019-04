Elroni rongide tootja tuli börsile

Stadler Raili tehas Valgevenes Minski lähedal 2014. aastal. Foto: EPA/TATYANA ZENKOVICH

Šveitsi rongitootja Stadler Rail, mis on Eestis tuntud Elroni rongide tarnijana, debüteeris reedel Šveitsi börsil ning investorite suure huvi toel tõusis aktsia avapäeval 13%, vahendab Reuters.

Stadleri aktsia, mille hinnaks määrati aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO) käigus 38 franki, tõusis esimese kauplemispäeva lõpuks 43,1 frangi peale ehk 13,4% IPO hinnast kõrgemale. See teeb Stadleri väärtuseks 4,3 miljardit franki (3,8 miljardit eurot).

Stadleri börsile viimise eesmärgiks on rahastada ettevõtete ülevõtmisi ning tugevdada firma positsiooni hankelepingute saamisel. Tegemist on järgmise sammuga firma kasvustrateegias, mille eesmärgiks on 2020. aastaks kahekordistada müügikäivet nelja miljardi frangini.

Börsiteate kohaselt pakkus 100 miljonist registreeritud Stalderi aktsiast firma nõukogu esimees Peter Spuhler börsile viimiseks 35 miljonit aktsiat, teenides sellega 1,33 miljardit franki tulu. Lisaks on Spuhleril veel võimalik müüa 5,25 miljonit aktsiat, mille järel jääks Spuhlerile firmas veel 39,7%-line osalus.

1942. aastal asutatud Stadler on tootnud üle 8000 rongi ja veduri ning tegutseb 41 riigis, sh uues tehases Utah osariigis Ameerika Ühendriikides. Ettevõtte teatel oli IPO mitu korda ülemärgitud seoses tugeva nõudlusega nii institutsionaalsete investorite kui ka Šveitsi jaeinvestorite poolt.