Goldmani kasum kukkus viiendiku

Goldman Sachs Foto: Reuters/Scanpix

Goldman Sachs teatas, et panga esimese kvartali kasum kukkus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes veidi enam kui viiendiku.

Goldman teatas, et teenis esimeses kvartalis kasumit 2,25 miljardit dollarit ehk 5,71 dollarit aktsia kohta. Käibeks kujunes 8,81 miljardit dollarit. Mõlemad tulemused on nõrgemad kui aasta tagasi.

Samas suuris pank siiski ületada analüütikute ootuseid. Refinitivi küsitletud analüütikud ennustasid, et kasumiks kujuneb esimeses kvartalis 1,97 miljardit dollarit, mis tähendab 4,89 dollarit aktsia kohta. Samas käivet ennustati tegelikkusest paremaks, 8,99 miljardi juurde.

Pank toob ise välja, et võrreldes eelmise aastaga võttis hoogu maha kauplemisaktiivsus. Kauplemiselt teenitud käive kukkus 18%, 3,61 miljardi dollarini. Võrdluseks, JPMorgani puhul kukkus sama näitaja 17%.

Nii nagu panga uus juht David Solomon on lubanud, suutis pank vähendada esimeses kvartalis kulusid 11%.

Goldmani puhul on tähelepanuväärne ka see, et ettevõte on oma tegevusampluaad muutmas. Vahest üks tuntumaid näiteid on panga otsus lüüa käed Apple’iga. Nimelt teatas Apple hiljaaegu, et tuleb välja Apple Cardiga, mis kujutab endast sisuliselt krediitkaarti. Samas pole see investeering veel end ära tasunud, vaid nõudnud pangalt hoopis enam kui miljardi dollari suuruseid väljaminekuid.