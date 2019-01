Apple vajab uut hingamist

Pärast tulemuste teatamist hingasid Apple'i aktsionärid kergendatult – numbrid polnudki nii hullud, kui kardeti. Kuid Apple'i probleemid peituvad sügaval. Ees ootab pingeline võidujooks ajaga.

Apple'ilt nõutakse palju: rohkem kliente, rohkem raha, rohkem tooteid, millega klientidelt raha taskust välja tõmmata. Sealjuures räägime ettevõttest, mille aastakäive jääb 265 miljardi ja puhaskasum ligi 60 miljardi dollari juurde. Foto: Reuters/Scanpix

Apple'i juht Tim Cook ütles öises investoripöördumises, et ees on väljakutseterohked ajad. Ja Apple'i väljakutse on iga ettevõtja õudusunenägu: mida sa teed siis, kui su põhitoode enam nii hästi ei müü, aga uued tooted ei suuda veel võrreldavat raha koju tuua? Maailma üks kalleimaid ettevõtteid pidi võtma lõppenud kvartalis käibe kahanemise 5%, 84,3 miljardile dollarile. Jooksvas kvartalis lubatakse lausa käibe vähenemist 10%. Kasum jäi 20 miljardi dollariga möödunud aastaga võrreldavale tasemele.