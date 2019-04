Roosaare müüs pooled Grindeksi aktsiad

Täna tõusis uudiste peale Grindeksi aktsia mitukümmend protsenti. Investor Jaak Roosaare kasutas tõusu ära ja loobus pooltest oma aktsiatest.

Investor Toomase konverents Foto: Raul Mee

Investor Jaak Roosaare ütles, et pani pooled aktsiad müüki Riia bussis istudes. "Sellist pilti Balti börsil just liiga tihti ei näe! Muidugi võib augustis hind veel hulga kõrgem olla, kuid võib ka juhtuda, et leitakse mingi juriidiline nõks ja ülevõtmine jääb ära," arutles Roosaare.