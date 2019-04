Börsifirmade kasumid tekitavad kõhklusi

Selle aasta esimese kvartali tulemuste hooaeg tuleb Ameerika Ühendriikides tõenäoliselt kolme aasta kehvim. Investorid usuvad, et hullemaks ei saa enam minna ning madalseis saab peagi läbi.

Mitu analüütikut arvab, et kasumikasv on oma maksimumi juba saavutanud. Foto: Shutterstock

Sellise mõtteviisiga investorid on võitnud suurelt. Nad on panustanud Standard & Poor’s 500 indeksi taastumisele, mis on alates eelmise aasta detsembrist olnud võimas. Indeks tõuseb juba neljandat kuud järjest ning rekordist on puudu vaid üks protsent.