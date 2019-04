Twitter ületas ootusi, aktsia rallib eelturul

USA presidendi Donald Trumpi lemmiksuhtluskanal näitas esimeses kvartalis rekordilisi numbreid, mis tõstsid aktsia eelturul lendu.

Twitteri platvorm Foto: Reuters/Scanpix

Esimeses kvartalis kasvas nii käive kui ka igakuine aktiivsete kasutajate arv. See on iseäranis positiivne, kuna Twitteril on seljataga üsna kesine aasta. Käive tõusis möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes 18%, 787 miljoni dollarini. Seda oli 10 miljonit dollarit rohkem, kui analüütikud lootsid.