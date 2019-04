Amazon ületas kasumiootusi suurelt

Amazon. Foto: Reuters

Amazon teatas täna pärast börsipäeva lõppu kvartalitulemused, mis olid prognoositust tunduvalt paremad, vahendab CNBC.

Amazoni kasum aktsia ulatus lausa 7,09 dollarini aktsiast, analüütikud ootasid kasumiks 4,72 dollarit aktsia kohta. Käive ulatus 59,7 miljardi dollarini, mis oli prognoosidega kooskõlas. Amazoni aktsia tõusis järelturul 1,4 protsenti, 1933 dollarini.

Käive suurenes eelmise aastaga võrreldes kokku 17 protsenti, mis on aeglaseim kasv alates 2015. aastast.

Amazoni reklaamiäri aeglustus märkimisväärselt, käive kasvas 34 protsenti, 2,7 miljardi dollarini. Viimase viie kvartali jooksul on üksuse käive suurenenud vähemalt 60 protsenti. Amazoni pilveteenuste müügitulu kasvas 41 protsenti.

Kasumlikkus muutub aga aina paremaks. Puhaskasum ulatus rekordilise 3,6 miljardi dollarini, tegevuskasum oli 4,4 miljardit ja marginaal tõusis 7,4 protsendini.

Amazoni aktsia on tänavu kallinenud 28 protsenti. Praegu on ettevõte suuruselt kolmas börsifirma maailmas, eespool on vaid Apple ja Microsoft.