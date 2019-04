Globaalsed kaubandusmahud on järsult langenud

Globaalsed kaubandusmahud on tänavu hakanud järsult langema. Foto: Reuters

Globaalsete kaubandusmahtude kasv on viimaste kuudega küllaltki järsuks languseks pöördunud, mida viimati nähti finantskriisi aastatel, vahendab Bloomberg.

Bloombergi tehtud arvutused põhinevad Hollandi statistikaameti maailmakaubanduse olukorra raporti järgi. Selgub, et globaalsed kaubandusmahud langesid detsembrist kuni veebruarini 1,9 protsenti (võreldes eelneva kolmekuulise perioodiga).

Tegemist on suurima langusega alates 2009. aasta maikuust, mil maailmas oli veel kestmas finantskriis.

Näitaja kahanes juba teist korda järjest. Kui võrrelda eelnevate aastate näitajatega, siis on näha, et langus on olnud väga järsk.