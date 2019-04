Tesla lõpetas esimese kvartali oodatult kahjumis

Esimeses kvartalis teenis Tesla 702,1 miljonit dollarit kahjumit ehk -4,10 dollarit aktsia kohta, mis oli 7 miljonit väiksem kui aasta varem samas kvartalis.

Tesla plaanib lahendada logistikaküsimused ja prognoosib edaspidiseks positiivsemaid tulemusi. Foto: Reuters/Scanpix

Kahjumis sisaldus 188 miljoni dollari ulatuses ühekordseid kulusid. Hoolimata sellest, et märtsis pidi Tesla lunastama 920 miljoni dollari väärtuses võlakirju, oli Tesla rahaline seis kvartali lõpuks oli siiski 2 miljardi dollariga plussis. Ettevõtte juht Elon Musk sõnas tulemusi kommenteerides, et tõenäoliselt võib ettevõte laienemiseks kaasata uut kapitali, kuid mingeid börsilt lahkumise plaane enam ei peeta – see rong on juba läinud.