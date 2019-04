Milline on S&P 500 indeksifondi geograafiline hajutatus tegelikult?

Enam kui kolmandik S&P 500 ettevõtete käibest tuleb välismaalt. Foto: Chine Nouvelle / SIPA / Scanpix

Kui jutuks tuleb USA suurettevõtetest kokku pandud S&P 500 turuindeks, siis mõtleme automaatselt USA firmade peale. Samas ei ole kõik siiski nii ühene.

Reaalsuses ongi ju tegu just nimelt USA suurettevõtetest kokku pandud indeksiga. See tähendab, et ka seda indeksit järgivad börsil kaubeldavad fondid ehk ETFid peaksid olema justkui ainult USA-kesksed, kokku pandud ainult Ameerika Ühendriikide firmadest. Tõsi, esmapilgul nii tundubki olevat – enamiku S&P 500 indeksist moodustavadki USAs registreeritud firmad.