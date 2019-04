Occidental soovib Anadarko ära osta Buffetti abiga

Warren Buffett andmas andmas intervjuud Foxi telekanalile 7. mail 2018. aastal. Buffetti viimane tuntud eelisaktsiatesse investeerimine oli 2008. aasta lõpus, kui ta investeeris Goldman Sachsi päästmiseks 5 miljardit dollarit 10% dividendi andvatesse Goldman Sachsi eelisaktsiatesse. Foto: Scanpix/AP/Nati Harnik

Warren Buffetti firma Berkshire Hathaway investeerib 10 miljardit dollarit Occidental Petroleumisse, et viimane saaks Chevroni asemel Anadarko Petroleumi ära osta, vahendab Reuters.

Occidental ja Chevron on omavahel võistlemas viimaste aastate suurima ülevõtutehingu üle naftasektoris, sest soovivad saada Anadarko naftamaardlaid Lääne-Teksas asuvas Permi naftabasseinis.

Esmaspäeval nõustus Anadarko alustama Occidentaliga läbirääkimisi 38 miljardi dollari suuruse ülevõtupakkumise osas. See on varasemast Chevroni pakkumisest viie miljardi dollari võrra suurem pakkumine.

Analüütikute sõnul aitab Buffetti investeering Occidentali jaoks tehingut oluliselt lähemale tuua, kuid sellel on samal ajal ka kõrge hind.

Occidentali poolt Berkshire’i jaoks välja lastud eelisaktsiad annavad 8% suurust dividendi aastas, võrreldes ligikaudu 5% dividendimääraga lihtaktsiate puhul ning 4% intressiga tähtajalise laenu puhul, ütles Tudor Pickering Holti analüütik Matthew Portillo.

Berkshire Hathaway saab 100 000 eelisaktsiat ning lubaduse osta kuni 80 miljonit Occidentali aktsiat 62,5 dollari eest aktsia kohta.

Ühinemiselepingu kohaselt on nüüd Chevronil pärast Anadarko juhatuselt vastava teate saamist aega neli päeva teha vastupakkumine. Kui Anadarko jätkab Occidentaliga tehingu sõlmimise protsessi, siis peab Anadarko maksma Chevronile üks miljard dollarit tehingu ärajätmise tasu.

Chevroni aktsia on täna uudise peale 3,1% tõusnud, Anadarko aktsia on 0,2% miinuses 72,8 dollari juures ning Occidentali aktsia on langenud 2,3% 58,72 dollari peale.