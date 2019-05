Väiksed veidrused QQQga kauplemist ei kahanda

New Yorgi börs Foto: EPA

Juba viimased kaks kümnendit on investorid pöördunud tehnoloogiaaktsiatesse investeerimise soovi omades kauplemissümbolit QQQ kandva börsil kaubeldava fondi poole, hoolimata sellest, et tema ehitus on keerukas ja tal on küljes veidrusi.

QQQ ametlik nimi on Invesco QQQ Trust. Uurime ETFi 20 juubeli valguses, mis fondiga täpselt tegu on.