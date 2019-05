Aasia turud langevad

Aasia turud on täna languses. Foto: Reuters

Aasia turud on täna langenud, sest USA-Hiina kaubanduspinged teravnesid. USA president Donald Trump teatas, et Hiina murdis kokkulepet ning Hiina lubas tariifidele omalt poolt vastata, vahendab MarketWatch.

USA plaanib Hiina vastu suunatud tariife tõsta reedel 10 protsendilt 25 protsendini. “Kas te näete neid tariife, mida me kehtestame? Põhjus on selles, et nad murdsid kokkulepet,” ütles Trump kolmapäeval Floridas peetud kõnes. “Nad ei saa seda teha, seega hakkavad nad maksma.”

Samas andis Trump ka mõista, et tema usub veel leppe sõlmimisse. Kui reedene tariifitõus tuleb, siis on Hiina sunnitud vastumeetmeid kasutama, teatas Hiina kaubandusministeerium neljapäeval. Võimalikest vastumeetmetest detailsemalt ei räägitud.

Uudised on pannud Aasia turud langema. Jaapani Nikkei indeks on kukkunud 0,9 protsenti, Hongkongi Hang Seng indeks taandus 1,9 protsenti ning Shanghai Composite taandus 1,1 protsenti. Lõuna-Korea Kospi odavnes täna 2,6 protsenti, ka Indoneesia ja Singapuri turud kukkusid. Regioonis tõusis ainukesena Austraalia aktsiaturg.

“Surve on jätkuvalt olemas. Turul on volatiilsus tõusnud ning sellel nädalal on see uus normaalsus,” ütles investeerimisfirma IG strateeg Jingyi Pan Singapuris.