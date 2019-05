Volkswagen alustas uue elektriauto müügiga

Volkswagen. Foto: Shutterstock

Volkswagen hakkas eile müüma uut elektriautot ID.3, esimese 24 tunni jooksul osteti ära kolmandik kõigist autodest, kirjutab Bloomberg.

Ettevõtte IT-süsteemid olid teatud hetkel ka ülekoormatud, sest reserveeringuid tuli palju, teatas Volkswagen neljapäeval. Kokku soovis autot ühe päeva jooksul osta 10 000 inimest ning selleks tehti ka 1000eurone sissemaks.

Tõsi, Teslaga seda numbrit siiski võrrelda ei saa – kui ettevõte Model 3 tellimusi vastu võtma hakkas, oli taotlejaid esimese 24 tunni jooksul kokku 115 000.

Kokku plaanib Volkswagen erimudelit toota 30 000 tükki. Kõik, kes auto ostavad, saavad seda aasta jooksul ettevõtte WeCharge’i kaudu tasuta laadida. Autosid hakatakse kohale toimetama järgmise aasta keskel.

ID.3 on Volkswageni esimene täielikult akudel töötav elektriauto, mis on toodetud ettevõtte modulaarsel tootmisliinil. Kuna hind on alla 30 000 euro, siis soovitakse konkurentsi pakkuda Tesla Model 3-le. Järgmise paari aasta jooksul plaanib Volkswagen turule tuua veel 20 elektriauto mudelit.