Külm jäätis ja kuum aeg Funderbeamis

Teisipäeval alustas Funderbeamis raha kaasamist kohalik ökojäätisetootja La Muu. Kasvuks ja ekspordiks plaanitakse kaasata 200 000 – 400 000 eurot.

La Muu jäätis. Foto: Liis Treimann

Tundub, et jäätisel fänne jätkub, sest vaid kahe päevaga märgiti huvi kampaania vastu kordades üle, praegu on kampaania rohkem kui 800protsendiliselt üle märgitud ja 200 000 euro asemel on investorid inditseerinud huvi 1,6 miljoni euro investeerimiseks, kusjuures kuu aega kampaaniat on veel minna!