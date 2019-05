Investorid jooksid La Muu aktsiatele tormi

"Päris nii suurt huvi me ikkagi ei oodanud" – La Muu asutaja Rasmus Rask ja nõukogu liige Katre Kõvask Foto: Liis Treimann

Ühisrahastuplatvormis Funderbeam raha kaasata soovinud jäätisetootja La Muu aktsiad märgiti üle 10 tunniga, pakutud 400 000 euro peale tunti huvi 721 000 euro ulatuses.

“Kui päris aus olla, siis oleme oimetud. Päris nii suurt huvi me ikkagi ei oodanud," ütles teate vahendusel La Muu asutaja Rasmus Rask, kelle sõnul kaalutakse kaasatava kapitali mahu suurendamist.

Rask arvas, et investorite huvi võib põhjendada antud turuväärtuse adekvaatsuse ja brändi tuntusega.

“Funderbeami tingimustes oleme öelnud, et eelistame väikeinvestoreid. See tähendab, et ülemärkimise korral on garanteeritud osalused investoritele, kes on märkinud 100-500 euro suurust huvi. Suurema summa märkinud investorite puhul kehtib pro rata põhimõte – 500 euro piiri ületava summa saavad kõik investeerida proportsionaalselt võrdselt,” rääkis Rask.

Kaasatud kapitali eest soetab La Muu uued jäätisemasinad, millega laiendada senist tootevalikut. Lisaks alustab La Muu eksporti Saksamaale ja Skandinaaviasse. Ettevõte alustab maikuust müüki ka Saksamaa jaekaubandusketis Globus.

Tänavu kevadel muutus La Muu osaühingust aktsiaseltsiks. Ettevõtte omanikeks on Rasmus Rask ja Priit Mikelsaar ja 2019. aastal liitunud varasemad Premia juhatuse liikmed – Katre Kõvask, Silver Kaur ja Erik Haavamäe, kes moodustavad La Muu nõukogu. Ettevõtte tegevjuhina jätkab Rasmus Rask, Priit Mikelsaar jätkab teise juhatuse liikmena.