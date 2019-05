Aktsiaturg lõpetas kehva nädala tõusupäevaga, Uberi aktsia langes

Uberi delegatsioon eesotsas tegevjuht Dara Khosrowshahiga helistamas kella New Yorgi börsil. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

USA aktsiaturg jõudis reedese kauplemispäeva lõpuks plusspoolele, kui USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles, et kaubanduskõnelused USA ja Hiina vahel olid “konstruktiivsed”, vahendab Reuters. Kuid indeksid tegid siiski suurima nädalase kaotuse alates eelmise aasta detsembrist.

Päeva alguses langes S&P 500 indeks koguni 1,6%, kui USA president Donald Trump ütles Twitter vahendusel, et tal ei ole kiiret kaubandusleppe allkirjastamisega, sest täna jõustunud kõrgemad tollitariifid osale Hiina kaubale toovad otsest tulu USA riigieelarvesse.

“Turg arvestab hindadesse sisse kasvanud kaubanduspinged, kuid arvestatakse ka sellega, et läbirääkimised ikka veel jätkuvad,” ütles Ameriprise’i globaalse turu strateeg Anthony Saglimbene Reutersile. “Turu osas on baasstsenaarium ikka veel selline, et me saame kaubandusleppe, mis on ka põhjuseks, et me ei näinud täna järsemat aktsiate müüki.”

S&P 500 indeks kerkis täna 0,37% 2881,40 punktini, Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,44% ning Nasdaqi indeks 0,08%. Nädalaga langes S&P 500 indeks 2,2%.

Tänase päeva kõige suuremaks ootuseks oli sõidujagamisfirma Uberi börsidebüüt, mille IPO hinnaks kujunes 45 dollarit. Kuigi IPO hind oli Uberi soovitud hinnavahemiku alumises servas, siis esimese kauplemispäeva lõpuks langes aktsia 7,6% 41,57 dollarini. Kauplemispäeva hinnavahemik oli 41,06 dollarist kuni 44,85 dollarini. Ka Uberi konkurendi Lyfti aktsia langes üle 7% 51,09 dollarini.