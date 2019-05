USA aktsiaturgude langus jätkus

New Yorgi börs. Foto: AFP

USA aktsiaturud taastusid päeva madalpunktist, aga lõpetasid õhtul siiski miinuses. Põhjuseks kaubanduspingete teravnemine ja USA presidendi Donald Trumpi avaldused, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks langes kokku 0,54 protsenti, 25 828 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks kukkus 0,3 protsenti ja lõpetas päeva 2870 punktini.

USA aktsiaturud odavnesid ka eile. Sellel nädalal on suurimad indeksid langenud vähemalt 2 protsenti. Teisipäeval toimus eriti suur kukkumine ja Dow langes kiireimas tempos alates 3. jaanuarist.

Investorid jälgivad nüüd pingsalt kaubanduskõnelusi, mis algasid täna Washingtonis. USA presidendi Donald Trumpi kolmapäevased kommentaarid lisasid teravust. “Kas näete neid tariife, mis me kehtestame? Põhjus on selles, et nad murdsid kokkulepet,” ütles ta. “Nad ei saa nii teha. Selle eest nad maksavad.”

“Ükski suur institutsionaalne ei oodanud, et tariifid niimodi järsult tõuseks,” ütles Credit Suisse peaökonomist James Sweeney. “See pani Hiina aktsiaturud esmaspäeval küll langema, aga USAs ja Euroopas pole kukkumine nii suur olnud. Seega oodatakse ikkagi kaubanduslepet.”

Praeguse seisuga tõstab USA 200 miljardi ulatuses Hiina kaupadele kehtestatud 10protsendilisi tariife reedel 25 protsendini.

Kulla hind tõusis täna 0,3 protsenti ja naftahinnad kukkusid umbes 1 protsendi võrra.