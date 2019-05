Enn Pant ostis suure koguse Tallinki aktsiaid

Tallinki nõukogu esimees Enn Pant ostis reedel 0,8 miljonit Tallinki aktsiat.

Enn Pant Foto: Andras Kralla

Tallink teatas börsile, et Enn Pant soetas 0,8 miljonit aktsiat börsivälise tehinguga ning tasus aktsia eest keskmiselt 1,06 eurot. See teeb tema tehingu suuruseks 848 000 eurot. Pandi jaoks on tegu sisuliselt dividendi reinvesteerimisega: eraisikuna ja ettevõtte Mersok kaudu saab Pant tänavu Tallinkist võtta 8,8 miljonit eurot dividende.