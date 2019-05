Uberi aktsia langes teisel kauplemispäeval 10%

Rõõmus Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi (vasakul) eelmisel reedel New Yorgi börsil enne Uberi aktsiatega kauplemise algust. Foto: Scanpix/AP Photo/Richard Drew

Uberi aktsia jätkas esmaspäeval tugevat langust, kui aktsia hind kukkus 10% ning firma tegevjuht ütles oma töötajatele, et aktsia jääb ka lähikuudel surve alla, vahendab Reuters.

Uber lõpetas teise kauplemispäeva 37,26 dollari peal, mis tähendab 17,2% IPO hinnast madalamat hinda. Päeva madalaim hind oli aktsial 36,08 dollarit.

Teine sõidujagamisfirma aktsia, Lyft, langes esmaspäeval 5,8% 48,15 dollari peale, olles alates oma börsidebüüdist märtsis langenud 33%.

„Uberi aktsia ei kaubelnud pärast IPOt nii hästi, kui me olime lootnud,“ ütles Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi firma töötajatele saadetud memos ning mida õnnestus Reutersil näha.

„Sentiment ei muutu üleöö ning ma eeldan lähikuudel veidi rasket börsiaega. Kuid meil on kogu kapital, mida meil on vaja, et näidata teed paranevate marginaalide ja kasumite suunas,“ ütles Khosrowshahi.

Eesti investorid ja aktsiakauplejad pole sõidujagamisfirmade aktsiate vastu suurt huvi üles näidanud.

„Huvi Lyfti ja Uberi aktsiate vastu on olnud pigem mõõdukas ehk kindlasti ei saa rääkida väga suurest nõudlusest,“ ütles LHV Panga vanemmaakler Nelli Janson Äripäevale.