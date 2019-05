Eestlastelt petetakse välja miljoneid eurosid

Eesti investor saab kõne, milles pakutakse aktsiaid, idufirmat, krüptoraha. Mida täpsemalt, polegi tähtis. Tähtis on see, et asi on väga hea ja asjaga on kiire, muidu kaotad võimaluse oma vara hoobilt kümne-, ei, sajakordistada.

Siia on registreeritud Greenriver OÜ, mis tarbijakaitseameti andmetel Aasia investori rahast ilma jättis. Foto: Andras Kralla

See on skämmide maailm, millega tuhanded eestlased iga päev rinda pistavad. Sellised juhtumid satuvad haruharva politseisse ja abi sellest polegi. Kes end magusast jutust uinutada laseb, ei näe oma raskelt teenitud eurosid enam kunagi.