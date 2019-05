Börs: turud tegid osa kaotustest tasa

New Yorgi börs. Foto: Reuters

USA aktsiaturud tegid täna osa esmaspäeval saadud kaotustest tagasi, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks kallines 0,8 protsenti ning lõpetas päeva 25 532 punktil. Standard & Poor’s 500 indeks tõusis 0,8 protsenti, 2834 punktini ja Nasdaq Composite kallines 1,1 protsenti, 7734 punktini.

Nädala algus oli turgudel väga kehv – aktsiaindeksid langesid kiireimas tempos alates jaanuarist, sest Hiina-USA kaubanduspinged teravnesid. Nimelt teatas Hiina, et kehtestab 60 miljardi dollari ulatuses USA importkaupadele kuni 25protsendilised tariifid. Eelmise nädala lõpus tõstis USA aga Hiina vastaseid tariife.

Investorid kardavad, et kaubandussõja eskaleerumine võib nii USA, Hiina kui ka globaalset majandust kahjustama hakata.

Mõneti rahustas turuosalisi USA presidendi Donald Trumpi esmaspäeva õhtul kirjutatud Twitteri postitus, kus ta ütles, et selgus tuleb “kolme või nelja nädala pärast” ning tema arvates saab USA ametnike külaskõik Hiina olema “väga-väga edukas”.

“Jätkuvalt usutakse, et kaubanduslepe lõpuks ikkagi sõlmitakse, sest see on mõlema poole huvides,” ütles investeerimisfirma Northwestern Mutual Wealth Managementi strateeg Brent Schutte. “Turud on nõus andestama ebakindlust, sest arvatakse, et Föderaalreserv hoiab languse lõpuks siiski ära.”

Kulla hind langes 0,3 protsenti ning unts maksab 1297 dollarit. Naftahinnad tõusid umbes poole protsendi võrra.