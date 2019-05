Tesla aktsia kukkus kahe aasta põhja

Tesla aktsia on viimasel ajal tublisti langenud. Foto: EPA

Esmaspäeval toimunud aktsiaturgude müügilaine ajal langes Tesla aktsia viimase kahe aasta madalaima tasemeni, sest kaubandussõda võib mõjutama hakata elektriautode tootja Hiinaga seotud plaane, vahendab MarketWatch.

Tesla aktsia langes eile kokku 5,2 protsenti ning jõudis 227 dollarini, mis on madalaim tase alates 2017. aasta jaanuarist. Ettevõtte aktsia on langenud juba viis päeva järjest, tänavu ulatub kukkumine juba 30 protsenti.

Tõsi, täna on Tesla aktsia veidi taastunud, sest ülejäänud turg tõuseb samuti. Aktsia on tõusnud 2 protsenti, 231 dollarini.

“Fundamentaalset pilti vaadates muretsevad investorid Hiina pärast. Pikale veniv kaubandussõda võib mõjutada Tesla automüüki ja marginaale negatiivselt. Nad taotlesid küll tariifidest vabastust, aga see lükati tagasi,” ütles CFRA analüütik Garrett Nelson.

Nelson tõi välja ka esmaspäeval ilmunud Wall Street Journali artikli, kus kirjutati, et Teslal on raha otsa saamas. “See hirmutas investoreid,” nentis ta.

Investeerimisfirma Evercore ISI analüütikute hinnangul on Hiina üldised automüügi trendid “kohutavad” ning Tesla jaoks on see halb uudis.

“Globaalne autotootmine on tunduvalt nõrgem kui paljud arvavad,” ütlesid nad esmaspäeval. “Ootused, et aasta lõpus toimub taastumine, on alusetud.”

Nad lisasid, et see suvi saab autotootjate ja nendega seotud aktsiate jaoks olema väga volatiilne.