USA jaekaubanduse käive ootamatult langes

USA automüük aprillis aeglustus. Pildil Ford Edge ST. Foto: Scanpix/REUTERS/Rebecca Cook

USA jaekaubanduse käive aprillis ootamatult langes, kui inimesed vähendasid mootorsõidukite ning teiste kaupade oste. Analüütikud viitavad majanduse jahtumisele teises kvartalis, peale esimeses kvartalis ekspordile ja laovarude suurenemisel toimunud kiiret kasvu, vahendab Reuters.

USA kaubandusministeerium teatas, et jaekaubanduskäive langes aprillis eelmise kuuga võrreldes 0,2% võrra. Reutersi küsitletud majandusanalüütikud olid prognoosinud 0,2% suurust kasvu.

Samal ajal korrigeeriti märtsi jaemüügikäivet ülespoole, nii et nüüd näitas see varasemalt teada antud 1,6% asemel 1,7% suurust kasvu, mis on kiireim kuine kasv alates 2017. aasta septembrist.

Aasta baasile viiduna oli aprilli jaekaubanduskäibe kasv 3,1%.

Morgan Stanley kärpis aasta baasile viidud tarbijakulutuste prognoosi teiseks kvartaliks 1,6% peale, varasema 2,0% kasvutempo pealt. Pank kärpis samal ajal teise kvartali sisemajanduse kogutoodangu kasvuprognoosi 1,2% peale, varasema 1,5% prognoosi pealt.

Täna teatas Föderaalreserv USA tööstustoodangu statistikat, mille kohaselt tööstustoodang langes aprillis 0,5% võrra, võrreldes märtsi 0,2% suuruse kasvuga. Eriti oluline oli mootorsõidukite ja autoosade tootmise 2,6% suurune langus.

„Pole just suurepärane algus käimasolevale kvartalile, mille järgi võib eeldada, et SKT kasv liikus esimese kvartali 3,2% tasemelt 1,5% peale,“ ütles Torontos asuva BMO Capital Marketsi vanemanalüütik Sal Guatieri Reutersile.