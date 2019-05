Goldman: võlakirjade tootlused hakkavad tõusma

Goldman Sachs. Foto: EPA

Võlakirjade tootlused hakkavad taastuma, sest USA riigivõlakirjade hinnatõus ning lootused, et Föderaalreserv hakkab intressimäärasid langetama, ei ole kooskõlas majanduse arenguga, ütlevad Goldman Sachsi analüütikud.

“Kui sa näed, et 10aastaste võlakirjade tootlus on 2,4 protsenti, siis see tundub meie jaoks väga madal number,” ütles Goldman Sachsi varahalduse rahvusvaheliste turgude strateegia juht James Ashley. “Lühiajaliselt on pinget ja ebakindlust palju, seega võime muidugi näha, et tootlused tulevad veel alla. Aga aasta lõpuks on täiesti reaalne, et tootlus tõuseb 2,7 protsendini.”

USA 10aastaste võlakirjade tootlus jõudis neljapäeval 2,35 protsendini, mis on madalaim tase alates 28. märtsist, mil tootlus langes viimase kahe aasta põhja. Võlakirjad kallinevad juba teist nädalat järjest. Kui võlakirjade hind tõuseb, siis tootlus langeb ja vastupidi.

Võlakirjade ostmiseks on praegu päris palju põhjuseid. Hiina majandusandmed on olnud kehvad ning kaubandussõda näitas, kui habras on maailmamajanduse seis tegelikult. Samuti usuvad investorid, et Föderaalreserv lõdvendab oma poliitikat ning seega panustatakse võlakirjade tootluse langusele, vahendas Bloomberg.

Ashley aga arvab, et USA majanduskasv püsib kaubandussõjale vaatamata tugev. Ta prognoosib, et võlakirjade tootlus ületab aasta lõpuks 2,7 protsendi piiri.

“Muidugi saab kasv olema eelmise aastaga võrreldes mõõdukam. Ja muidugi ei aita kaubandussõda kaasa,” selgitas ta. “Aga ikkagi on oodata kasvu, mis vastab USA potentsiaalile või on sellest kõrgem. Föderaalreserv võtab kõrvaltvaataja rolli seni, kuni on teada, kuhu suunas majandus liigub.”