Amazon ostis osaluse Briti valmistoidu kullerfirmas

Amazon soovib osalust toidu kullerteenuse turul. Foto: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

Amazon on ostnud osaluse Suurbritannia toidukullerfirmas Deliveroo, olles juhtivinvestoriks viimases 575 miljoni dollari suuruses aktsiakapitali kaasamises. Amazoni eesmärgiks on vastu astuda Uber Eatsile globaalses konkurentsis kaasavõetavate söökide turul, vahendab Reuters.

Uudis, et maailma suurim internetipood on ostnud osaluse ühes Euroopa kiireima kasvuga toidukullerfirmas viis Euroopa sama sektori firmade aktsiad reedel allapoole. Nii langesid Deliveroo konkurentide Just Eati, Takeaway.com’i ja Delivery Hero aktsiad.