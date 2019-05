Pettunud Baltika investorid Milderite aktsiamüügist: risk on realiseerumas

Baltika aktsia on sel aastal kaotanud kaks kolmandikku oma väärtusest ning oma osalust on märkimisväärselt vähendanud nii ettevõtte juht Meelis Milder kui ka Maire Milder. Investorid on pettunud, kuid leidub ka väärtpaberi soetajaid, kes usuvad ettevõtte tulevikku.

Aktsiaraamatute võrdlusest selgub, et võrreldes jaanuariga on Milder loobunud vähemalt veerandist talle kuulunud Baltika aktsiatest, kuid aktsiaraamatu andmete täpsustudes võib tema osaluse vähenemine küündida isegi pooleni.