Börs: kolmas langusnädal järjest

USA aktsiaturg reedel veidi tõusis, andes siiski ära suure osa oma päeva alguse plussist. Hoolimata plusspäevast langes aktsiaturg nädalaga üle ühe protsendi, märkides kolmandat langusnädalat järjest. Esmaspäeval on USA aktsiaturg puhkepäeva tõttu suletud.

Börsipäeva alguses oli aktsiaturg ligikaudu 0,8% plussis, kui USA president Donald Trump oli neljapäeva õhtul öelnud, et ta näeb, et Hiinaga peetava kaubandussõja lahendus „juhtub kiiresti.“ Trump lisas, et Hiina telekomiseadmete valmistaja Huawei, mille USA valitsus on pannud musta nimekirja, võiks samuti kaubandusleppesse sisse panna, vahendab Reuters. Trump nimetas Huaweid siiski „väga ohtlikuks.“

Reedese kauplemispäeva lõpuks näitas S&P 500 aktsiaindeks vaid 0,14% plussi, jõudes 2826,06 punktini, Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,37% ning Nasdaqi indeks 0,11%. Kauplemisaktiivsus oli reedel suhteliselt madal, kuna esmaspäeval on USA-s memoriaalpäeva tõttu puhkepäev ning turud on suletud.

„Täna on turg positiivselt mõjutatud meie presidendi viimastest kommentaaridest, kuid üldiselt oli täna turgudel põhimõtteliselt ilma liikumiseta päev,“ ütles New Yorgis asuva Inverness Counseliinvesteerimisstrateeg Tim Ghirskey Reutersile.

Jalatsite jaemüüja Foot Lockeri aktsia langes täna 16%, kui firma teatas oodatust väiksemast kvartalikasumist ning üle aasta tegutsenud poodide oodatust madalamast käibeprognoosist.

Makselahendusteenuseid pakkuva firma Total System Services aktsia kerkis 13,9%, viies firma turuväärtuse 20,1 miljardi dollarini, kui CNBC kanal teatas, et rivaal Global Payments on lähedal ettevõtte ostmisele. Global Paymentsi aktsia hind kerkis 3,7%.