Hiina mõistis hukka USA süüdistused Huawei osas

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang vastamas ajakirjanike küsimustele. Foto: Scanpix / AFP PHOTO / Greg Baker

Hiina mõistis täna hukka USA välisministri Mike Pompeo sõnavõtu, milles too viitas, et Huawei Technologies’i juhataja valetab ettevõtte sidemete kohta Hiina valitsusega, vahendab Reuters.

Pompeo ütles neljapäevases sõnavõtus, et ei usu Huawei tegevjuhi Ren Zhenfei kinnitusi, et Huawei ei jagaks kunagi kasutajate saladusi ning lisas, et tema arvates peaks rohkem Ameerika firmasid Huaweiga suhted katkestama.

„Hiljuti on mõned USA poliitikud jätkuvalt välja mõelnud Huawei kohta kuulujutte, kuid ei ole kunagi näidanud selget tõendusmaterjali, mida riigid on palunud,“ ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang reedel.

USA on proovinud viimase aasta jooksul oma liitlasi veenda, et nad ei kasutaks Huaweid oma 5G võrgu väljaarendamise jaoks, viidates turvakaalutlustele.

Lu ütles reedel, et USA valitsus on USA avalikkusesse süstinud kahtlust ja ärgitanud vastuseisu.

„Siseriiklikult on Ameerika Ühendriikides üha rohkem ja rohkem kahtlusi kaubandussõja osas, mille USA on Hiinaga provotseerinud ning turgude keerulise seisu osas, mis on põhjustatud tehnoloogiasõja ning tööstuse koostöö takistamise tõttu,“ lisas Lu.

Neljapäeval ütles USA president Donald Trump, et USA kaebused Huawei osas võidakse lahendada USA-Hiina kaubandusleppe raamistikus, lisades, et Huawei on siiski „väga ohtlik“.

Lu ütles reedel, et ta ei saa aru, millest Trump räägib.

„Ausalt öeldes, ei ole ma kindel, mis on selle täpne tähendus, mida USA juht, USA pool, ütleb,“ lausus Lu, lisades, et kui ajakirjanikud oleksid sellest huvitatud, peaksid nad paluma Ameerika Ühendriikidel seda täpsustada.