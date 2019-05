Börs: aktsiaturgudel korralik langus

New Yorgi börs. Foto: AFP

USA aktsiaturgudel oli täna kehv päev – Dow Jones kaotas ligi 300 punkti. Põhjuseks peetakse märke kaubandussõja eskaleerumisest.

Dow Jones odavnes kokku 1,1 protsenti, 25 490 punktini. Vahepeal oli indeks ka ligi 2 protsendiga miinuses, aga hilisõhtul toimus väike taastumine. Standard & Poor’s 500 kukkus 1,2 protsenti, 2822 punktini.

USA investorid on hakanud rohkem arvestama sellega, et USA ja Hiina vaheline kaubandussõda võib pikale venida. Eriti kehvasti on see mõjunud tehnoloogiasektorile.

Tänane kauplemispäev oli nõrk ka mujal maailmas ning see levis USAsse. USA kehtestas Hiina tehnoloogiafirmale Huawei mitmeid ekspordipiiranguid. Wall Street Journal kirjutas, et Suurbritannia kiibitootja Arm Holdings on otsustanud Huaweiga äri tegemise lõpetada.

Samal ajal võttis Hiina karmima seisukoha ning ütles, et kaubanduskõnelused saavad jätkata vaid juhul, kui USA oma “vale käitumise” ära muudab.

Naftahinnad olid täna järsult langemas. Kuld tõusis aga viimase nädala tippu, lisades 0,7 protsenti, 1283 dollarini untsist.