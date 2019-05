Xi Jinping: meie järele ei anna

Hiina president Xi Jingping. Foto: EPA

Hiina presidendi Xi Jingpingi kaubanduskõneluste retoorika muutus just agressiivsemaks, kirjutab CNBC.

“Me oleme praegu pika marsi alguses, mälestame aega, mil punane armee alustas oma teekonda,” ütles Xi Hiina Jiangxi provintsis peetud kõnes. “Me keskendume nüüd pikemale teekonnale. Peame algusest alustama.”

Kuigi president ei maininud Ühendriike või käimasolevat kaubandussõda, võib tema ütlusi tõlgendada märgina, et Hiinal ei ole plaanis järele anda. Hiina asepeaminister Li He oli presidendiga samuti tuuril kaasas, selgub South China Morning Postis avaldatud artiklist. He on kaubanduskõneluste üks peamisi läbirääkijaid.

Xi külastas ka mitmeid haruldaste muldmetallide kaevandusi ja töötlemistehaseid, selgub raportis. On spekuleeritud, et Hiina võib kaubandussõja eskaleerudes haruldaste muldmetallide ekspordi USAsse peatada.

Kaubanduskõnelused pole seni kuhugile viinud. USA president Donald Trump tõstis 200 miljardi väärtuses Hiina kaupade tariife 10 protsendilt 25 protsendini. Hiina vastas omalt poolt samuti tariifide kergitamisega.

Ajaleht kirjutas, et Pekingil ei ole kaubanduskõneluste jätkamisega kiiret. Hiina analüütikud ütlesid, et riik on valmis kohtumised Trumpiga peatama, kui ta “ei ole realistlik".