Alibaba tahab Hiina börsilt hiigelsummat

Praegu New Yorgis noteeritud Alibaba plaanib end listida ka Hongkongi börsil ning kaasata investoritelt kuni 20 miljardit dollarit.

Alibaba Foto: EPA

See oleks suuruselt teine rekord, mis investoritelt on kaasatud. Suurima summa kaasajaks on seejuures samuti Alibaba, kes lisati 2014. aastal New Yorgi börsi nimekirja, mille tulemusena paigutasid investorid ettevõttesse 25 miljardit dollarit.