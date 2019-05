Elon Musk ootab Tesla töötajatelt rekordtulemust

Telsa juht Elon Musk saatis oma töötajatele kirja, milles soovib, et kõik autotarnete kiiruse ja kuluefektiivsuse nimel rohkem pingutaksid.

Elon Musk Foto: Reuters/Scanpix

Eile õhtul välja saadetud kirjas annab Musk märku, et soovib selle kvartali lõpus näha ajaloo parimaid tarnenumbreid. Samuti pani Musk igale töötajale personaalselt südamele, et ta on vastutav kulude kontrollimise eest.