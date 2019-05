Silmet lõikab USA-Hiina kaubandussõjalt kasu

Ameerika Ühendriikide ja USA kaubandussõja süvenedes võib sellelt kasu lõigata ka Eesti metallurgiaettevõte Molycorp Silmet, kirjutab Bloomberg.

Molycorp Silmet Foto: Veiko Tõkman

Praegu on Hiina üheks oluliseks muldmetallide pakkujaks maailmaturul, kuid kui nende panus tollitariifide tõttu väheneb, tekib võimalus Silmetil. „Muldmetalle on vaja nii neil, kes toodavad elektroautode tarbeks magneteid, kui ka droonide ja robotite tootjatel,“ viitab Bloomberg sellele, et nõudlus otsa ei lõpe ning pakkumises tekkiva augu täitmisesse saavad panustada muuhulgas eestlased.