Kümme Rootsi börsifirmat, millele ennustatakse vägevat kasvu

Ericssoni juht Borje Ekholm. Foto: TT NEWS AGENCY, Reuters/Scanpix

Ajal, mil maailmamajanduse nõrgenemine külvab investoritesse muret, leiab Stockholmi börsilt ettevõtteid, millele analüütikud tugevat kasumi kasvu ennustavad, kirjutab Kauppalehti.

Soome majandusleht koondas Factseti analüüsikeskuse abiga kümme Rootsi börsi ettevõtet, millelt oodatakse 3–5 aasta pärast suurimat kasumi kasvu. Leht tuletab siiski meelde, et prognoos on seda ebakindlam, mida pikema perioodi peale see on tehtud.