Salesforce ostis 15 miljardi dollari eest andmefirma

Salesforce tegi täna oma ajaloo suurima ostu. Foto: Shutterstock

Salesforce.com teatas esmaspäeval, et on otsustanud osta andmefirma Tableau Software’i enam kui 15 miljardi dollari eest. Tegemist on ettevõtte ajaloo suurima ostuga, vahendab CNBC.

Seattle’is tegutsevalt Tableaul on rohkem kui 86 000 klienti, kelle hulka kuuluvad ka näiteks Verizon Communications ja Netflix.